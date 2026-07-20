ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସାଂଘାତିକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ମୃତ

ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସାଂଘାତିକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ଇରାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଘାତକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏକ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସେନାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଲଗାତାର ନବମ ରାତି ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି।

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଇରାନର ସେହି ସାମରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଜାରି ରଖିବ, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାବିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି।

ରବିବାର ଦିନ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ନିଜର ଆଉ ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଜବାବରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇରାନ ଜର୍ଡାନ ଆଡ଼କୁ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

DNA Test ରୁ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ: ହସ୍ପିଟାଲର…

ଲର୍ଡସରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ…

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍: ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଲଢ଼େଇକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌ରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।

ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ: ଆମେରିକା ସେନା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଶନିବାର ଦିନ ଇରାକରେ ଏକ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେନା କହିଥିଲା ଯେ, ଜର୍ଡାନରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୈନିକମାନଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇରାନର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି।

ସେହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜଣେ ସୈନିକ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଏବଂ ସେନାର ନୂଆ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ଦିନ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଅବଶେଷ ମିଳିଛି ଯାହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୭ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି।

ଇସ୍ରାଏଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ନିଆଁ: ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳାବାରୁଦର ଏହି ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ବ୍ରିଜ୍, ପାଣିକୁ ଲୁଣମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ପ୍ରତିବଦଳରେ ତେହେରାନ ସାରା ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।

କୁଏତ, ଜର୍ଡାନ ଏବଂ ବହରିନ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ଡ୍ରୋନ ଓ ମିସାଇଲ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ନିଜର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ସକ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଜର୍ଡାନ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ମିସାଇଲ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ବ୍ୟାପିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

DNA Test ରୁ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ: ହସ୍ପିଟାଲର…

ଲର୍ଡସରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ…

ଫାଇନାଲ୍ ହାରିଥିବା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ମିଳିଲା…

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଲେ କେବେ ଏବଂ କିପରି…

1 of 27,307