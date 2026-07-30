ଇରାନ ତେଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆମେରିକାର ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ

ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରତିଜବାବ ଦେଲା ଆମେରିକାର ।

By Shiv Sankar Singh

ୱାଶିଂଟନ୍‌: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଜବାବରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଛି।

ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଅନୁସାରେ, ବୁଧବାର ରାତି ୮ଟାରୁ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। CENTCOM କହିଛି ଯେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଇରାନ କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଜବାବ ଭାବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି।

ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋର୍ଡାନରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ଚେଷ୍ଟାର ଏକ ଦିନ ପରେ ଆମେରିକାର ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ, ଏହି ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଫଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ…

ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର, ରିଲିଜ ଟ୍ରେଲର ଦେଖି…

ତେବେ ଇରାନର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ କେତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆମେରିକା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି, ସେନେଇ ଆମେରିକୀୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ହର୍ମୋଜଗାନ୍ ଓ ଖୁଜେସ୍ତାନ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି। କିଛି ଆକ୍ରମଣ ତେଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।

Uttarakhand Govt.

ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେଶମ୍ ଦ୍ୱୀପର କିଛି ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି।

ଆମେରିକାର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଥରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପ ନେଇଛି।

ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ, ଇରାନର ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରୋକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ଇରାନ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟର ଜବାବରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ସହିତ, ଇରାନ ଉପରେ ସମୁଦ୍ରପଥରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ନୌସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। CENTCOM କହିଛି ଯେ, ଜୁଲାଇ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ୨୦ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜର ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ୨ଟି ଜାହାଜକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଛି ଏବଂ ଆଉ ୨ଟି ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି।

ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରପଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ…

ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର, ରିଲିଜ ଟ୍ରେଲର ଦେଖି…

CWG ୨୦୨୬ରେ ମହାମୁକାବିଲା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ…

ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ,…

1 of 29,976