ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା ଆମେରିକା
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଥିବା ଇରାନୀ ସାମରିକ ବାହିନୀର କ୍ଷମତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆମେରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୋଧରେ ପୁଣିଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନୀ ସେନା ବିପଦରେ ପକାଉଥିବାରୁ, ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କ ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତେହେରାନକୁ ‘ସୁଧୁରି ଯିବାକୁ’ ଚେତାବନୀ ଦେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେରିକୀୟ ବାହିନୀ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
CENTCOM ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନର ଆହ୍ୱାଜ ଓ ଚାବାହାର ସହରରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକା ପୁଣିଥରେ ଇରାନ ଉପରେ ନୌ-ଅବରୋଧ (naval blockade) ଲାଗୁ କରିଛି। ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ, ଆମେରିକାର ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନ ସେନାର ଏକ ବାରାକ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ ୭ ଜଣ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ସାମୟିକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଯାହାକି ପୂରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ଯାଇଛି।