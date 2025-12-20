ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଖି ISIS ଛାନିଆ, କହିଲେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଟାର ଜବାବ ପଥର ଦେବୁ!
Operation Hawkeye Strike: ଆମେରିକୀୟ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା : ଟ୍ରମ୍ପ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଶୁକ୍ରବାର (ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୫) ଦିନ କହିଛି ଯେ ସିରିଆରେ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ (ଆଇଏସ୍) ଲଢ଼ୁଆ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡିପୋକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେନା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିରିଆରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ଟି IS-ସଂଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ଆହୁରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଅପରେସନ୍ ହକିଆଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ : ଏହି ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ହକଆଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍(Operation Hawkeye Strike) ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରତିଶୋଧର ଘୋଷଣା।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମେରିକା ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ କେବେବି ସଂକୋଚ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ହଟିବ ନାହିଁ।”ସେ କହିଲେ, “ଆଜି ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏହା ଜାରି ରଖିବୁ।”
ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ଅପରେସନ ହକିଆଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କ’ଣ: ଅପରେସନ୍ ହକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି ଗତ ଶନିବାର (ଡିସେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୫) ସିରିଆର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହର ପାଲମିରାରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ସିରିଆ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏକ କାଫଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଆମେରିକୀୟ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା : ଟ୍ରମ୍ପ
ଅପରେସନ ହକି ସମ୍ପର୍କରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିରିଆରେ ଆଇଏସଆଇଏସ ଦ୍ୱାରା ସାହସୀ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।