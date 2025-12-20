Operation Hawkeye: ଏହି ଦେଶରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କଲା ଆମେରିକା, ISIS ଆଡ୍ଡା ଧ୍ୱଂସ, ୩ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
Operation Hawkeye: ସିରିଆରେ ISIS ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ । ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ISISର ୭୦ଟି ଠିକଣା ଉପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରହାର । ସିରିଆରେ ISIS ଦ୍ବାରା ୩ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ହମ୍ଲା । ଅପରେସନ୍ ‘ହକ୍ଆଇ’ ଦ୍ବାରା ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ । ତେବେ ଏହା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ । ସେପଟେ ISIS ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ସିରିଆର ସମର୍ଥନ । ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିବ କହିଲା ସିରିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ।
ସିରିଆରେ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାଲମିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ପେଣ୍ଟାଗନ୍ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା “ଅପରେସନ୍ ହକ୍ଆଇ” ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ISIS ନେଟୱାର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା।
ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ମୁଖ୍ୟ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ସିରିଆର ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏହାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ।
୭୦ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଧ୍ୱଂସ: ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଭିଯାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିରିଆରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ଟି ISIS-ସଂଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ତାଲିମ ଘାଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପେଣ୍ଟାଗନ ସୂଚିତ କରିଛି।
ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରାଯାଇଥିଲା: ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ F-15 ଇଗଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, A-10 ଥଣ୍ଡରବୋଲ୍ଟ ଆକ୍ରମଣ ବିମାନ, AH-64 ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ HIMARS ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଜୋର୍ଡାନ F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ISIS ର ଗଡ଼କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଯଦି ଆମେରିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଧମକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ସେ ସିରିଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅହମଦ ଅଲ-ଶାରାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।