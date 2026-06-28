୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ, କହିଲେ – ଅସ୍ତିତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଲିଭେଇ ଦେବି…
ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ବି ଥମୁନି ଯୁଦ୍ଧ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଏକ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ପାନାମା ପତାକାଯୁକ୍ତ ଏକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଇରାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ପାଳନ ନ କରେ ତେବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି:
ଶନିବାର ଦିନ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ହର୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଏକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି:
ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାନାମା ପତାକାଯୁକ୍ତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ M/T କିକୁ ଉପରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୪:୩୦ ସମୟରେ ଏକପାଖିଆ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଦୁଇ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବୋଝେଇ କରି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା।
CENTCOM କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା:
ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା।
CENTCOM ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଇରାନ ସଂଯୁକ୍ତ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇରାନକୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇରାନୀ ସେନା ଆଉ ଏକ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଡ୍ରୋନ୍ ଘାଟି ଏବଂ ରାଡାର ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ:
ଆମେରିକା ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଡାର ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ସେନା କହିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ଉଲ୍ଲଂଘନର ଜବାବରେ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ସିରିକ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି; ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ବହୁତ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସହିତ, କ୍ୱେଶ୍ମ ଦ୍ୱୀପର ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ଚେତାବନୀ:
ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନର ଜବାବରେ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଷ୍ଟକପାଇଲ୍ସ ଏବଂ ରାଡାର ସାଇଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।