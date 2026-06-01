ଇରାନର ରାଡାର ଓ ଡ୍ରୋନ ଘାଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା ଆମେରିକା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ସେନା ଇରାନର ରାଡାର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ସୁବିଧା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଜବାବରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) କହିଛି ଯେ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଗୋରୁକ ଏବଂ କ୍ୱେଶମ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ରାଡାର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି।
CENTCOM ଅନୁଯାୟୀ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମା ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଆମେରିକାର ଏକ MQ-1 ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଇରାନ ଖସାଇ ଦେବା ପରେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକା ସେନା କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଇରାନର ସାମରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତୁରନ୍ତ ବିପଦକୁ ରୋକିବା।
CENTCOM କହିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଇରାନର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେନାର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଜାହାଜ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବିପଦ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସଂଘର୍ଷ ବିରତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୱାଶିଂଟନ୍ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି।
CENTCOM ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛି ଯେ, ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନିଜର କର୍ମଚାରୀ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯେକୌଣସି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଜାରି ରଖିବ। କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇରାନର ଯେକୌଣସି “ଅଯଥାର୍ଥ ଆକ୍ରମଣ”ର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
ଇରାନ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ହେଲେ ଆମେରିକା ସହ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ଦିନକ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ୍ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୟାନ ଆସିଛି।
ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ଭାଷଣରେ ଇରାନର ସଂସଦ ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘର ଗଲିବାଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଇରାନର ବାର୍ତ୍ତାକାରମାନେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତେହେରାନ କେବଳ ୱାଶିଂଟନର ଆଶ୍ୱାସନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଇରାନବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ହିଁ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବ।
ଆଲୋଚନାରେ ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ କଟକଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଟାଇବା। ଏହାସହ, ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇ ରହିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତେହେରାନ ଦାବି କରୁଛି।
ଇରାନର ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା କୋହଳ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଇରାନ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ମାର୍ଗ, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଶ୍ଚିତତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଲୋଚନାକାରୀମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମତଭେଦର କାରଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତେହେରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଟକଣା ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ, ଇରାନ ଏହା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲି କହିଆସୁଛି।
ଏହି ମତଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିକଟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଓ ତେହେରାନ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆଲୋଚନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଇରାନ ନିଜର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ।
ତଥାପି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇ ନଥିବାରୁ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନାକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି।