Pakistan Minorities Atrocity: ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ-ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର; ଆଇନା ଦେଖାଇଲା ଆମେରିକା, ଖୋଲିଲା ଶହବାଜଙ୍କ ପୋଲ

ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ-ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର । ଆଇନା ଦେଖାଇଲା ଆମେରିକା ।

By Seema Mohapatra

ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଏ କଥା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ ଯେ, କେବଳ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମେତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ କରନ୍ତି। ଏବେ, ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦମନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରକୃତରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଟପ୍ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବିନା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିବାହ କରାଯାଉଛି। ଏପରି ମାମଲାର ସଂଖ୍ୟା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା ସିନେଟର ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେନେଟର ଜିମ୍ ରିସ୍ଚ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ଆମେରିକୀୟ ସେନେଟର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହିପରି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି

ସେନେଟର ଜିମ୍ ରିସ୍ଚ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଈଶ୍ୱରନିନ୍ଦା ଆଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷପାତିତାମୂଳକ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦମନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ହିଂସା, ଘୃଣ୍ୟ ଭାଷଣ, ମନମୁଖୀ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କଲାଣି।”

ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ପାକିସ୍ତାନର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି

ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ପାକିସ୍ତାନର ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (HRCP) “ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଫିୟର: ଫ୍ରିଡମ ଅଫ୍ ରିଲିଜିୟନ ଆଣ୍ଡ୍ ବିଲିଭି ଇନ 2024/25” ନାମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଶେଷକରି ଅହମଦୀ, ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦମନ ମାମଲା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରନିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଶାହବାଜ ସରକାର ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଛନ୍ତି

ରିପୋର୍ଟରେ ଘୃଣ୍ୟ ଭାଷଣରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧମକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ନିନ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ନାଗରିକ ଅଧିକାରକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ପାକିସ୍ତାନ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ଉପରେ ଏକ ତଦନ୍ତ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।

