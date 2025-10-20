‘No Kings’ Protests: ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାଦୁଅ ବର୍ଷା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ “ରାଜା”…ବିରୋଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଜନତାଙ୍କୁ AI ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ‘ଗନ୍ଦା ଜବାବ’
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାଦୁଅ ବର୍ଷା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ “ରାଜା” ।
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ଇତିହାସରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାଁନ୍ତି। ଯଦିଓ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିନଥିଲା ଯେ, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଇଳା ଫିଙ୍ଗିବାର AI ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବ।
ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ଏଆଇ-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ରାଜା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ “କିଙ୍ଗ ଟ୍ରମ୍ପ” ନାମକ ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତା’ପରେ ସେ ଜେଟକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଇଳା ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି…
ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ “ନୋ କିଙ୍ଗସ୍” ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି। ଆୟୋଜକଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ CNN ରବିବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ “ନୋ କିଙ୍ଗସ୍” ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର 2,700 ରୁ ଅଧିକ ସହରର ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ନୀତିର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। CNN ଅନୁଯାୟୀ, “ନୋ କିଙ୍ଗସ୍” ପ୍ରତିବାଦ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷା 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏକଛତ୍ରବାଦ, ସ୍ବେଚ୍ଛାଚାରୀ ଏବଂ ଫାସୀବାଦୀ ଶାସନ କରୁଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଦ୍ବିତୀୟ ଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନୀତି ଏବେ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଗତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ସଂଘୀୟ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିଶେଷକରି ଆମେରିକାର ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ନୀତି, ବଜେଟରେ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ୍, ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ବିଶାଳ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିହାତି ଅଡୁଆଜନକ ପରିସ୍ଥିତି।…
ଜାନୁଆରୀ ୨୦, ୨୦୨୫ରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ବର୍ଷଟିଏ ବି ପୂରିନି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ରଣନୀତି ବଦଳାଇ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ତେବେ ମେକ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଏଗେନ୍ ନାରାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କର ନୀତିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତେବେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ସଂଗଠନର ଆହ୍ବାନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧୀ ଡେମାକ୍ରାଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି।…
ଏପଟେ ଖାଲି ଆମେରିକାରେ ନୁହେଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ତେଜିଛି ନୋ କି କିଂଗ୍ସ ରାଲି। ଲଣ୍ଡନ, ଟରଣ୍ଟୋ, ମାଦ୍ରିଦ ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ। ସେପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଘୃଣା ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ରୋଚକ ଏଆଇ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଫାଇଟର ଜେଟ ଚଳାଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ କାଦୁଅ ଓ ମାଟି ଫିଙ୍ଗୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।