‘ହର୍ମୁଜରୁ ସେନା ହଟାଅ, ନହେଲେ’… ଆମେରିକାକୁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଇରାନ; ବଢ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଟେନସନ୍!

ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ସମୟସୀମା ଶେଷ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଇରାଜ ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି । ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଅବରୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନ ସେନା ଆମେରିକାକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଅବରୋଧ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ।

ଇରାନ ସେନା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଯଦି ନୌସେନା ଅବରୋଧ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଇରାନ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତିନୋଟି ଇରାନୀ ଜାହାଜକୁ ତୁରନ୍ତ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଶନିବାର ଦିନ, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇରାନୀ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆରବ ସାଗରରୁ ଏକ ଇରାନୀ ବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା।

ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ସମୟସୀମା ଶେଷ ହୋଇଗଲା: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ସମୟସୀମା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଫସି ରହିଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ଇରାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଇରାନ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଇରାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ଆମେରିକା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଯଦି ଏହା ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଅବରୋଧ ହଟାଏ।

ଆମେରିକା କଣ ଚାହୁଁଛି: ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇରାନ ତା’ର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ। ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇରାନ ନୌସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଛି, ନଚେତ୍ ସେ ଆମେରିକା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ।

