ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୧୫ ସର୍ତ୍ତ କ’ଣ? ଯାହାକୁ ଇରାନ ମାନିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ !
Trump's 15-point plan: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୧୫-ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ'ଣ ଅଛି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମେରିକାର ବହୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଏକ ୧୫-ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ମାସର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଚ୍ୟାନେଲ ୧୨ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୧୫-ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଦୁଇ ଜଣ ନାମହୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୧୫-ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ’ଣ: ଇରାନକୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ପରମାଣୁ କ୍ଷମତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଇରାନ ନିଜ ମାଟିରେ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବ।
ଇରାନକୁ ଏକ ଲିଖିତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ମୁକ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ’ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ କଠୋର ସୀମା ସ୍ଥିର କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
ଇରାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ (ଯେପରିକି ହିଜବୋଲା କିମ୍ବା ହାଉଥି) ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ କଥା ସାମିଲ।
୩୦ ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି: ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ୩୦ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି।
ପ୍ରତିବଦଳରେ ଇରାନ କ’ଣ ପାଇବ: ଯଦି ଇରାନ ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ତା ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରମାଣୁ କଟକଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ।
‘ବୁଶେହର’ ରିଆକ୍ଟର ଭଳି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ‘ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ’ ଚଳାଇବାରେ ଇରାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ।
‘ସ୍ନାପବ୍ୟାକ୍’ ମେକାନିଜିମ୍ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପୁନଃପ୍ରୟୋଗ ହେବ ନାହିଁ।
ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ: ଇସ୍ରାଏଲୀ ଚ୍ୟାନେଲ ୧୨ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୧୫-ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ଇରାନ ମାଟିରେ ଯେକୌଣସି ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି।