ଟେନିସ ରାଣୀ ହାତେଇଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଜିତି କାହିଁକି ପାଇଲେ 44 କୋଟି….

ଟେନିସର ଏ କୁଇନ ହେଉଛନ୍ତି ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଟେନିସର ସେ ରାଣୀ । ସୁନ୍ଦରୀ ଲଳନାଙ୍କୁ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସା । କାରଣ ସେ ଏବେ ୟୁଏସ ଓପନ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମର ଚାମ୍ପିୟନ । ଟେନିସର ଏ କୁଇନ ହେଉଛନ୍ତି ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା।

ବେଲାରୁସର ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା US ଓପନ୍ 2025 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି 27 ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇ ଚମକିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ସେ ମାତ୍ର 94 ମିନିଟରେ ଆମେରିକୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି 44 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ 2025 ୱିମ୍ବଲଡନର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏହି ଆମେରିକୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରାଜୟର ମଧୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।

 

ଏହିପରି ଭାବରେ ସାବାଲେଙ୍କା ଟାଇଟଲ ଜିତିଲେ
ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ, ବେଲାରୁସର ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ଆମେରିକାର ଆମାଣ୍ଡା ଆନିସିମୋଭାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟରେ 6-3, 7-6 (7-3) ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଜିତିଥିଲେ। ଆର୍ଥର ଆସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ,ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା 24 ବର୍ଷୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର 94 ମିନିଟରେ ମ୍ୟାଚ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।

ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର…ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭାରତରେ କେମିତି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ହୋଶ୍ ଉଡ଼ାଇଦେବ ଏ ରିପୋର୍ଟ…

୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନର ଫାଇନାଲରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ଜାଣି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।

ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା କ’ଣ କହିଲେ?

ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ, ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା କହିଥିଲେ, “ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ମୁଁ ଏହି ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଶବ୍ଦହୀନ”। ଆମାଣ୍ଡା ଆନିସିମୋଭା ସାବାଲେଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ଜିତିଥିଲେ। ଏଥିରେ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ 2025ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ବିଜୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ US ଓପନ୍ 2025ର ଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ପରାଜୟ ପରେ, ଆମାଣ୍ଡା ଆନିସିମୋଭା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଫାଇନାଲ ହାରିବା ମୋ ପାଇଁ ନିରାଶାଜନକ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲଢ଼ି ପାରିନାହିଁ। US ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ, ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଛନ୍ତି।

ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ଧନୀ ହୋଇଗଲେ

ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ 2025 ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ, ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଟଙ୍କା ଭାବରେ $5 ମିଲିୟନ (ପ୍ରାୟ 44 କୋଟି ଟଙ୍କା) ମିଳିଛି। ଆମାଣ୍ଡା ଆନିସିମୋଭାଙ୍କୁ $2.5 ମିଲିୟନ (ପ୍ରାୟ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ରନର୍ସ-ଅପ୍ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିଛି।

