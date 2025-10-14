ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗର୍ବ, TOP 10 ତାଲିକାରୁ ଆମେରିକାର ପାସପୋର୍ଟ ପଡ଼ିଲା ବାଦ୍‌, ସିଙ୍ଗାପୁର ମାରିଲା ବାଜି, ବଢ଼ିଲା ଚୀନର ଶକ୍ତି

ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗର୍ବ, TOP 10 ତାଲିକାରୁ ଆମେରିକାର ପାସପୋର୍ଟ ପଡ଼ିଲା ବାଦ୍, ସିଙ୍ଗାପୁର ମାରିଲା ବାଜି, ବଢ଼ିଲା ଚୀନର ଶକ୍ତି
ଆମେରିକା ରାଙ୍କିଂରେ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଇଲା?
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଏକଦା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଆମେରିକା ପାସପୋର୍ଟ, ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ତାଲିକାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି।
ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଙ୍କିଂରେ 12ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି, 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ମାଲେସିଆ ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନ ଭାଗ କରୁଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତି ଏବଂ ଭିସା ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳାଫଳ ଯାହା ଆମେରିକା ପାସପୋର୍ଟର ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି।
ଆମେରିକା ରାଙ୍କିଂରେ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଇଲା?
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ (IATA) ର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ପାସପୋର୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ 227 ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 180 ଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଅଛି।
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଦେଶ ଆମେରିକା ସହିତ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚୁକ୍ତିନାମା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେରିକା ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇ ନଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିସା-ମୁକ୍ତ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି, ମିଆଁମାର ଏବଂ ସୋମାଲିଆର ନୂତନ ଇଭିସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେରିକା ପାସପୋର୍ଟର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି ସୀମିତ କରିଛି।
ଆମେରିକାର ଭିସା ନୀତି ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ
ଆମେରିକାର ଭିସା ନୀତି ମଧ୍ୟ ଏହି ହ୍ରାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନେ ବିନା ଭିସାରେ ୧୮୦ଟି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା କେବଳ ୪୬ଟି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିନା ଭିସାରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ହେନଲି ଓପନେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଆମେରିକା ୭୭ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରେ ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ଆମେରିକାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ଆମେରିକାର କଠୋର ନୀତିର ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସିଙ୍ଗାପୁର ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଚୀନର ରାଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ
୧୯୩ଟି ଦେଶକୁ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ସହିତ ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ (୧୯୦) ଏବଂ ଜାପାନ (୧୮୯) ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ଏହାର ପାସପୋର୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ୨୦୧୫ରେ ୯୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଚୀନ୍ ଏବେ ୬୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ୩୭ଟି ଦେଶ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ୮୨କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ବିପରୀତରେ, ଚୀନ୍ ୭୬ଟି ଦେଶକୁ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ଯାହା ଆମେରିକାଠାରୁ ୩୦ଟି ଅଧିକ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ରୁଷକୁ ତାର ଭିସା-ମୁକ୍ତ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଭାରତ ଏହି ତାଲିକାରେ ୮୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଏହାର ନାଗରିକମାନେ ୫୭ଟି ଦେଶକୁ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟମାନେ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି
ଆମେରିକୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଗରିକତା କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଏହାର ଭିସା ନୀତିକୁ ଆହୁରି ଖୋଲା ନ ରଖେ, ତେବେ ଏହାର ପାସପୋର୍ଟ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖୋଲା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ।