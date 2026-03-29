ଇରାନକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର୍ ପ୍ଲାନ୍, ସପ୍ତାହେ ଧରି ଭିତିରି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା, ଏବେ ଖେଳ ଖତମ୍

By Jyotirmayee Das

Iran-Israel War: ଇରାନ ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବେ ସ୍ଥଳ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ‘ଦି ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ’ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପେଣ୍ଟାଗନ ଇରାନରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା କରୁଛି ଯାହା କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ହଜାର ହଜାର ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ମାରିନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ।

ସୀମିତ ସ୍ଥଳ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ତରର ଆକ୍ରମଣ ଗଠନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ନିୟମିତ ପଦାତିକ ୟୁନିଟ୍ ସହାୟତାରେ ସୀମିତ ଚଢାଉ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ବିକାଶାଧୀନ ଅଛି । ମାମଲାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ରହିବାକୁ ବାଛିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତକୁ ପଛେ ଛାଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ! କାଙ୍ଗାଳ…

ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ତା’ପରେ ତମେ, ରାସ୍ତା ନ…

ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରମୁଖ ବିପଦ

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ, ସ୍ଥଳ ଫାୟାର ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପକରଣ (IED) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପେଣ୍ଟାଗନର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଂଶିକ ଭାବରେ, କିମ୍ବା ଆଦୌ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ କି ନାହିଁ।

ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପକୁ ଦଖଲ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା

ଗତ ମାସ ଧରି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇରାନର ପ୍ରାଥମିକ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ଟର୍ମିନାଲ ଖାର୍ଗେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଦଖଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।

ଅପରେସନର ସମୟସୀମା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମିଶନ “ମାସ ନୁହେଁ, ସପ୍ତାହ” ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବଧି “କିଛି ମାସ” ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି: କେତେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତେଜନା କମିଯାଉଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଶତ୍ରୁତାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଦୃଢ଼ ମତ ବଜାୟ ରଖି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ୍ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରେ ଏବଂ ଆମେରିକା କି ତା’ର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ବନ୍ଦ ନ କରେ, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ “କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ” ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତକୁ ପଛେ ଛାଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ! କାଙ୍ଗାଳ…

ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ତା’ପରେ ତମେ, ରାସ୍ତା ନ…

ଆଉ ଜନତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହାଁନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ,…

ପରଲୋକରେ ରେମଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍…

1 of 26,684