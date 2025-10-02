‘Tariff King’ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅଜବ ବିରୋଧ: ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମହିଷାସୁର ଜାଗାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ମାତା
ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ । ମହିଷାସୁର ଜାଗାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ମାତା ଦୁର୍ଗା ।
ବେଗୁସରାଇ: ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋର ଶୋରସେ ଚାଲିଛି । ସବୁଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସଜାଯାଇଛି। ତଥାପି, ବିହାରର ବେଗୁସରାଇରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଥିମ୍ ସହିତ ଏକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ମହିଷାସୁର ବଦଳରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଥିମ୍ ପଛରେ କାରଣ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଟାରିଫ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେରିକୀୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମାଁ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଆମେ କାହିଁକି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମାତା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଉଛୁ?
ବିଷ୍ଣୁପୁରର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ଯେତେବେଳେ ବି ପୃଥିବୀରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି, ଦେବୀ ମାତା କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ମାତା ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି । ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିନ୍ତି । ଏହାସହ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥର, ଆମେ ମହିଷାସୁର ବଦଳରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛୁ। କାରଣ ଆମେରିକା ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ଉଚ୍ଚ ଟିକସ ଦେଇ ଭାରତକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଯାହା ବି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହୁଏ ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଟିକସ ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆମେ ମହିଷାସୁର ବଦଳରେ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ”।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧ
ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଚିତ୍ରିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି, ଟ୍ରମ୍ପ ଔଷଧ ସମେତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ରିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଭିସା ଏବଂ ଔଷଧ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ମହିଷାସୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ବଧ କରୁଥିବା ଚିତ୍ରିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।