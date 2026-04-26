କେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ, କେତେବେଳେ ଡିନର ପାର୍ଟି … ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କେତେ ଥର କରାଗଲାଣି ଆଟାକ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ପୁଣି ଥରେ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇଛି। ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ସଙ୍କ ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ଆକ୍ରମଣକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧ୍ୟାନରେ ଆଣିଛି।
ଶନିବାର ରାତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଏବଂ ସମର୍ଥନର ଭାବନା ଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେତେଥର ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
୨୦୨୪: ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇରେ, ପେନସିଲଭାନିଆର ବଟଲରରେ ଏକ ପ୍ରଚାର ରାଲି ସମୟରେ, ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ଅନେକ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁପ୍ତ ସେବା ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
୨୦୨୪: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ, ଫ୍ଲୋରିଡାର ପାମ୍ ବିଚ୍ର ମାର୍-ଏ-ଲାଗୋ ନିକଟରେ ଜଣେ ସଶସ୍ତ୍ର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଗୁପ୍ତ ସେବା ପ୍ରତିନିଧି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୧୬: ଜୁନ୍ ୨୦୧୬ରେ, ମାଇକେଲ୍ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସାଣ୍ଡଫୋର୍ଡ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍ରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୧୭: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୭ରେ, ଗ୍ରେଗୋରୀ ଲି ଲିଙ୍ଗାଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଡାକୋଟାରେ ଏକ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୋଟରକାଡେକୁ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ “ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା।” ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଭରେଜ୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ।