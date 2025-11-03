US Nuclear Weapon: “ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱକୁ ୧୫୦ ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ”, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନରେ ଥରିଲା ବିଶ୍ବ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନରେ ଥରିଲା ବିଶ୍ବ ! ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ, "ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱକୁ ୧୫୦ ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ" ।
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେପରି ଚୀନ ଆମେରିକା ପାଇଁ ବିପଦ, ସେହିପରି ଆମେରିକା ଚୀନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ କଥା ଆସେ।”
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁକାବିଲା ବଦଳରେ, ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଆମେରିକାର ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚୀନ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରୁଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ (ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ) ବିଷୟରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ସହିତ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ?
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତାରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଉଭୟ ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ସେ ଚୀନ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ପାଖରେ ସର୍ବାଧିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଏବଂ ଚୀନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏବେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ।”
“ଆମେ ଏହି ଗ୍ରହକୁ ୧୫୦ ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବା” – ଟ୍ରମ୍ପ୍
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ତିନି ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମ ପାଖରେ ୧୫୦ ଥର ବିଶ୍ବକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ରୁଷ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏବଂ ଚୀନ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିବ ।”