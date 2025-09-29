Trump Tariff: ଫାର୍ମା ପରେ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ୧୦୦% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍, ଭାରତକୁ ପୁଣି ଦେଲେ ବଡ଼ ଝଟକା
ପୁଣଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ଼ ଝଟକା । ଫାର୍ମା ପରେ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ୧୦୦% ଟାରିଫ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ବାହାରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ୧୦୦% ଟାରିଫ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ୧୦୦% ଶୁଳ୍କ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟ ୨୦ ନିୟୁତ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୧୦୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମରୁ ରାଜସ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୮ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା। ମହାମାରୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ମିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି?
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର (୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଆମେରିକାରୁ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବସାୟ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ପିଲାଙ୍କଠାରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅକ୍ଷମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କାଲିଫର୍ନିଆ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି! ତେଣୁ, ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆମେରିକା ବାହାରେ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛି।“
ଆମେରିକାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେଠାରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂତନ ଘୋଷଣା ସହିତ, ଆମେରିକାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ସହିପାରେ।