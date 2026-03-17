ତାହାଲେ ଏହି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେବ ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ! ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ଖୁସି ଖବର, ଏହିଦିନ ବନ୍ଦ ହେବ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋମବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶାବାଦୀ ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ।
ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ:
ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଶେଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ।”
ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ କି, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଥମେ ହଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ:
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଇରାନ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଇରାନ କାତାର, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ, ବାହାରିନ ଏବଂ କୁୱେତ ଭଳି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ଏପରିକି ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଶା କରିନଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିବ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁଣି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କ’ଣ ଯୋଜନା ଅଛି:
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବେ।
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ। “କିଛି ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ; ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।” ତଥାପି, କିଛି ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ ବି ସହାୟତା ଦେବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଛନ୍ତି।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ତେଲ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଏ।”
ୟୁରୋପୀୟ ସହାୟତା ନ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କ’ଣ କହିଲେ:
ୟୁରୋପକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି।
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏକ ବୈଠକରେ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୌସେନା ବାହିନୀ ମୁତୟନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ନକରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଶୀର୍ଷ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କାଜା କାଲାସ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ଏହା ୟୁରୋପର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ।” ହେଲେ, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।
ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ:
ପେଣ୍ଟାଗନ କହିଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଆହତ ସାମାନ୍ୟ, ଏବଂ ୧୮୦ ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଏହି ଅପରେସନରେ ୧୩ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।