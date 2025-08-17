ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କରୁ ଭାରତକୁ ମିଳିବ କି ଆଶ୍ୱସ୍ତି? ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଲେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ତାଙ୍କର ଜଣେ ତୈଳ ଗ୍ରାହକ ଭାରତକୁ ହରାଇଛି । ସେହି ସମୟରେ, ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ତଥାପି, ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଚିନ୍ତା ଶେଷ- ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜର ସିଆନ ହାନିଟିକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଯାହା ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଏହା (ଶୁଳ୍କ) ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଏବେ, ମୋତେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ବୈଠକ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା।

ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ରୁଷ ଭାରତ ରୂପରେ ଏହାର ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହରାଇଛି । ସେ ଚୀନ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଳ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ସେଜଣେ ତୈଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ, ଯିଏ ତେଲ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ କରୁଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଚୀନ ମଧ୍ୟ ସମାନ କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରେ, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିନାଶକାରୀ ହେବ ।

ଋଷରୁ ତେଲ କିଣିବ କି ଭାରତ- ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଳ୍କକୁ ‘ଅନ୍ୟାୟ’ ଏବଂ ‘ଅବିଜ୍ଞ’ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହି ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଦେଶ ଯାହା ଉପରେ ଆମେରିକାର ସର୍ବାଧିକ ଶୁଳ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯାଇଛି । ସେହି ସମୟରେ, ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ, ଭାରତର ସରକାରୀ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକ ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ତଥାପି, କେନ୍ଦ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ ।

