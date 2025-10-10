କାଚ ଭଳି ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ; ନୋବେଲ ମାଗି ମାଗି ଥକିଲେ, ହେଲେ ମାରିଆ ମାରିଲେ ବାଜି
ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଓସ୍ଲୋ: ଶୁକ୍ରବାର ନରୱେର ରାଜଧାନୀ ଓସ୍ଲୋରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନରୱେଜିଆନ ନୋବେଲ କମିଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନକୁ ଚୟନ କରିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବାରେ ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ସର୍ବଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।
ଟ୍ରମ୍ପ କ’ଣ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ? ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ଦିନ ଧରି ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଥିଲେ । ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର କିଛି ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସଫଳତା, ଯେପରିକି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା, ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ନୋବେଲ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କମିଟି ସାଧାରଣତଃ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରେ।
ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ କିଏ? ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ (ଜନ୍ମ: ଅକ୍ଟୋବର ୭, ୧୯୬୭) ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ୨୦୦୨ ମସିହାରେ, ସେ ଭୋଟ୍ ମନିଟରିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସୁମାଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟେ ଭେନେଜୁଏଲାର ଦଳର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ। ସେ ୨୦୧୧ ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେନେଜୁଏଲାର ଜାତୀୟ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ବିବିସିର ୧୦୦ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମହିଳା ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଟାଇମ୍ ପତ୍ରିକାର ୧୦୦ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ନିକୋଲାସ୍ ମାଡୁରୋ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ୨୦୨୪ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କୋରିନା ୟୋରିସ୍ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଗତ ବର୍ଷ କିଏ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ?ଗତ ବର୍ଷ, ୨୦୨୪ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଜାପାନୀ ସଂଗଠନ ନିହୋନ ହିଡାଙ୍କୟୋକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ କାମ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ହିରୋସିମା-ନାଗାସାକି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ପୀଡିତଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି।
ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର? ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଦରମାପ୍ରାପ୍ତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର (ଯେପରିକି ଔଷଧ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ) ସ୍ୱିଡେନର ରାଜଧାନୀ ଷ୍ଟକହୋମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଏବଂ ସମାରୋହ ଓସଲୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ।
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଷ୍ଟକହୋମରେ ଚିକିତ୍ସା, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା ଉପରେ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୋମବାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।