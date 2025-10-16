୨୦୦% ଟାରିଫ ଲଗାଇ ଦେବି… ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ନାଁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ହମାସ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ମିଳିନଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଗଭୀର ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଏବେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱରେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶୁଳ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। NDTV ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସାତଟି ବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ କର, ଆମେ ତୁମର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 200 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବୁ। ମୁଁ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ।” ଏବଂ ପରଦିନ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।”
ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅବସର
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଁ ଆଠ ମାସରେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛି।” ମୁଁ କ’ଣ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି? ନା… କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ କ’ଣ ଚିନ୍ତା କରେ? ମୁଁ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି।”
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 20-ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ହମାସ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।