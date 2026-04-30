ଇରାନକୁ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ସହମତ କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲ୍ସ, ହେବ ଘମାଘମ୍ ଯୁଦ୍ଧ
Iran-US War: ଗତ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ (ୟୁକେ)ର ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହମତ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆମେରିକା-ୟୁକେ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କିଛି କାମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ।”
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି
ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା IANS ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା କେବେବି ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି ମତ ସହିତ ସହମତ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଆମର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛୁ, ଏବଂ ଆମେ କେବେବି ସେହି ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଚାର୍ଲ୍ସ ମୋ ସହିତ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସହମତ।”
ୟୁକେ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସମାନ ମତ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, ୟୁକେର ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ୟୁରୋପରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାର ପରିଣାମ ଉଭୟ ସମାଜରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆମେରିକା-ୟୁକେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ମୂଳ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ଏହି ବନ୍ଧନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଭେଦରୁ ଉଭା ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ସମାନ ମାନସିକତା ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି।