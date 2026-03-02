“ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ ନଚେତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ”, ଇରାନ ସେନାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ ୪ ସପ୍ତାହ ଚାଲିବ ଯୁଦ୍ଧ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ରବିବାର ଦିନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବୋମା ପକାଇ ଦେଶର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବୋମା ପକାଇ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବଦଳରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଇରାନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ତାଙ୍କର ଅପିଲକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଥିଲେ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଇରାନୀ ଦେଶଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହାତଛଡ଼ା କରି ସାହସୀ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ଶନିବାର ଦିନ, ସେ ଇରାନୀମାନଙ୍କୁ ବୋମାମାଡ଼ ବନ୍ଦ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସରକାରକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ। ସେ ଇରାନୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିଛି। ବାକି ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିବୁ।”
ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ସହଭାଗୀତାରେ ଚାଲିଥିବା ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଚାରି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ। ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମତ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଆମେ ଏହା ଆଶା କରିିନଥିଲୁ, ଏହା ପୁଣି ଘଟିପାରେ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ନାମ ଅପରେସନ୍ ଏପିକ୍ ଫ୍ୟୁରି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସମ୍ଭବତଃ ୪୮ ଜଣ ଶୀର୍ଷ ଇରାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି।
୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି:
ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନୀ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାମେନି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି।
ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ଆମେରିକୀୟ ସେନା କହିଛି ଯେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଏହା ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଜଣାଶୁଣା ଆମେରିକୀୟ ମୃତ୍ୟୁ।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ଉଦ୍ଧାର ସେବା କହିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହର ବେଟ୍ ଶେମେଶରେ ଏକ ଯିହୁଦୀ ସିନାଗଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ନଅ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ୧୧ ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଆମେରିକା:
ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ମୃତ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ଛଅ ମିନିଟର ଏକ ଭିଡିଓରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତିନି ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ “ପ୍ରକୃତ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ସେହି ମହାନ ମିଶନକୁ ଜାରି ରଖିଛୁ ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି।”