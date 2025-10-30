Nuclear Test: 30 ବର୍ଷ ପରେ ପରମାଣୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଆମେରିକା! ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନରେ ସାରା ବିଶ୍ବ ଥରହର

30 ବର୍ଷ ପରେ ପରମାଣୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଆମେରିକା!

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୁସାନରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୁଇ ନେତା ହାତ ମିଳାଇ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ତଥାପି, ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପେଣ୍ଟାଗନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ସହିତ ଆମେରିକାର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଛି।

ରୁଷ ପୋସାଇଡନ୍(Poseidon) ପରମାଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି

ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ, ରୁଷ “ପୋସାଇଡନ୍” ନାମକ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରମାଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରୋନର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର “ବୁରେଭେଷ୍ଟନିକ୍” କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଅପେକ୍ଷା 1,000 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପୁଟିନ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। “ପୋସାଇଡନ୍” 100-ମେଗାଟନ୍ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିପାରିବ, ଯାହା ହିରୋସିମାରେ ପକାଯାଇଥିବା ବୋମା ଅପେକ୍ଷା 6,600 ଗୁଣ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ। ପୂର୍ବରୁ, ରୁଷ “ବୁରେଭେଷ୍ଟନିକ୍” ICBM କ୍ରୁଜ୍ ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ତାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଏକ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ଯେ, ଏହା ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରମାଣୁ କ୍ଷମତାଠୁ ଯେପରି ପଛରେ ନ ରହିଯାଏ ।

