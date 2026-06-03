ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆମେରିକାର ଚେତାବନୀ, କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆମେରିକାର ଚେତାବନୀ
India US relations: ରୁଷିଆରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କ୍ରୟକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମତଭେଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଭାରତକୁ ରୁଷିଆ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିହାତି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟ୍ର ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ସମିତିର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମିଳିଥିବା ଛାଡ଼କୁ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି।
ରୁବିଓଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟାନ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ନୀତିକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାଫଳରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି।
ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବଦଳୁଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୨ରେ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ପରେ ଆମେରିକା ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରିହାତି ଦରରେ ରୁଷିଆ ତେଲ କିଣିବାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତ ଜରିଆରେ ରୁଷିଆ ତେଲ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲା।
ଆମେରିକାର ଦୋହରା ନୀତି ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ୱାଶିଂଟନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦାବି କରିଆସୁଛି ଯେ, ରୁଷିଆଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ତେଲ ନକିଣିବା ପାଇଁ ସେ ଭାରତଠାରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ନୀତି ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଆମେରିକାର ଏହି ବଦଳୁଥିବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚୀନ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ ଶକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରେତା ସାଜିଛି, କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆମେରିକା ସବୁବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା କେବଳ ନିଜର ରଣନୀତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ନିୟମ ବଦଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।
ଭାରତର ରଣନୀତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ, ଆମେରିକା କଣ ଏହା ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ଭାରତ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କେଉଁଠାରୁ ତେଲ କିଣିବ? ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଭାରତ କହିଛି ଯେ, ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯାହାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ବଡ଼। ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ସହଜରେ ତେଲ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ।
ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ତାର ବୈଦେଶିକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନୀତି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ମାମଲା ଏବେ କେବଳ ତେଲ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଭାବେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଓ ନୀତି ବଜାୟ ରଖିବାର ପରୀକ୍ଷା ପାଲଟିଛି।
ଆମେରିକା ସହ ବନ୍ଧୁତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ନିଜର ରଣନୀତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୁଝାମଣା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି।