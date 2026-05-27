ଇରାନ୍ ନା ଆମେରିକା.. ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାକୁ ମିଳିଲା ମାତ୍, କିଏ ଜିତିଲା ପ୍ରକୃତ ବାଜି, ସତ କହିଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
Iran-US War: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବିଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଏବେ ନିଜେ ଆମେରିକାର ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ନିକଟରେ ୱାଶିଂଟନ ମିଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ୪ଟି ବଡ଼ ସର୍ଭେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସର୍ଭେ ‘ଟାଇମ୍ସ’, ‘ଏବିସି’, ‘ସିଏନଏନ’ ଏବଂ ‘ପ୍ୟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ’ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସର୍ଭେରେ ଇରାନକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏକ ସର୍ଭେରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେରିକାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
୨୮ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହିତ ମିଶି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନରେ ସେନା ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ତଖ୍ତାପଲଟ୍ (Coup) ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ପରେ ଏବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ୪ଟି ସର୍ଭେ ଓ ୪ଟି ରିପୋର୍ଟ:
ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ-ସିଏନା: ଏହି ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ସାମରିକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଇରାନର ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ, ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଇରାନର ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ନାଗରିକଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ, ଯୁଦ୍ଧକୁ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ବିନା ହିଁ ଶେଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ-ଏବିସି: ଏହି ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ୬୯ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଇରାନର ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଦବାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପଛରେ ଇରାନର ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ସେହିଭଳି ‘ପ୍ୟୁ ସର୍ଭେ’ରେ ସାମିଲ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ଆମେରିକା ଇରାନରେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏବିସିର ଦ୍ୱିତୀୟ ରିପୋର୍ଟ: ଏହି ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ୬୧ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦର ବିପଦ ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯାଇପାରେ। ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ୫୬ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ସିଏନଏନ: ସିଏନଏନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ୫୯ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇରାନକୁ ନେଇ ଏହି ଲୋକମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।
ଆମେରିକୀୟ ମିଡିଆ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକୀୟ ମିଡିଆ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଇରାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ତାର ନୌସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ତେହେରାନରେ ତାଙ୍କ ସେନାର ଲୋକମାନେ ହାତ ଟେକି ତ୍ରାହି-ତ୍ରାହି ଚିତ୍କାର କରିବେ, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକୀୟ ମିଡିଆ ଏହାକୁ ଆମେରିକାର ବିଜୟ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ।” ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ବିରୋଧୀ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ସ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ମିଡିଆକୁ ଭ୍ରମିତ ଏବଂ ପାଗଳ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି।