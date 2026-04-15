ଇରାନର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆମେରିକାର 'ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍' !

ଇରାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର, ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ୯୦% ଅର୍ଥନୀତି

By Shiv Sankar Singh

ୱାଶିଂଟନ/ଇସଲାମାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଇରାନର ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ (Maritime Trade) କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ରଖି ଆମେରିକା ଏକ ଶକ୍ତ ‘ସାମୁଦ୍ରିକ ଅବରୋଧ’ (Naval Blockade) ଜାରି କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି।

ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ର ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ବ୍ରାଡ୍ କୁପର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଇରାନକୁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନିକୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତିର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଇରାନର ‘ରିଚ୍ ଷ୍ଟାରି’ ନାମକ ଏକ ଚୀନ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ମଧ୍ୟ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ।

ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ…

AC କିଣୁଛନ୍ତି କି? Extended Warranty ନେବା…

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ତେଲ ଦର କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୯୫ ଡଲାରରେ କାରବାର କରୁଛି।

ଇରାନ ଏହି ଅବରୋଧକୁ ତାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛି। ଇରାନର ସଂସଦ ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଘାଲିବାଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆମେରିକା ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଚାହେଁ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।” ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ‘ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନା ସଫଳ ନହୁଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଇରାନକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କରି ତାକୁ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ। ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏବେ ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ରହିଛି।

ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ…

AC କିଣୁଛନ୍ତି କି? Extended Warranty ନେବା…

MIକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବିଦା…

ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ…

