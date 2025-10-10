US Visa; ପୁଣି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ଚୀନର କଲେ ଫାଇଦା, କ’ଣ ଚାଲ ଖେଳିଲା ଆମେରିକା

ଚୀନରୁ ଦୁଇଗୁଣ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଆମେରିକା ଭିସା ପାଇଛନ୍ତି

By Rojalin Mishra
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାସରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ କମ୍ ଛାତ୍ର ଭିସା ଜାରି କରିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଏଏଫପି ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ମୋଟ ୩୧୩,୧୩୮ ଛାତ୍ର ଭିସା ଜାରି କରିଥିଲା, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ ୧୯.୧% ହ୍ରାସ।

ଏହି ଭିସା ହ୍ରାସରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିସା ପ୍ରାୟ ୪୪.୫% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିସା ବର୍ଗର ଅବଧି ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଆସିଛି।

ଆମେରିକା ୮୬,୬୪୭ ଜଣ ଚୀନ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିସା ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ। ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ରେ ଭାରତ ଆମେରିକାରେ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ହ୍ରାସ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମେରିକୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।

ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର କଠୋର ଭିସା ନୀତି

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କଠୋର ପ୍ରବାସ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ F-1 ଭିସାର ଅବଧି ସୀମିତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହି ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଆମେରିକାରେ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତଥାପି, ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ଆଣିପାରେ, କାରଣ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନର ଛାତ୍ରମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଫି ଦିଅନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ

ଆମେରିକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରହିଛି। ତଥାପି, ଏଥର, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ନୀତି ଯୋଗୁଁ, ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଆବଣ୍ଟନ 45% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ହ୍ରାସ ମାତ୍ର 10-12% ଥିଲା।

ଏହା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିରିକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯାଉଛି। ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୀତି ଭାରତରୁ ନୂତନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି।

H-1B ଭିସାରେ ସଙ୍କଟର ସଙ୍କେତ

ଛାତ୍ର ଭିସା ହ୍ରାସ ସହିତ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ H-1B ଭିସା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ H-1B ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ $100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ହୋଇପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, Amazon, Meta, ଏବଂ JP Morgan ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ପ୍ରଶାସନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ନୂତନ ଭିସା ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

