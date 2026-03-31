ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଇରାନୀ ବିମାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଟାର୍ଗେଟ୍, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଉଡ଼ାଇଦେଲା…

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନର ମଶାଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ମହାନ ଏୟାର ବିମାନ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛି।

ଇରାନୀ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ANI ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ମଶାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇରାନୀ ବେସାମରିକ ବିମାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ ବିମାନଟି ମାନବିକ ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏହା ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖ ସକାଳ ୪:୦୦ ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ବିମାନଟି ମଶାଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସାହାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମାନବିକ ସହାୟତା ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା।

ମହାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ:

ପ୍ରକୃତରେ, ଇରାନର ମଶାଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏକ ମହାନ ଏୟାର (ଇରାନ ଏୟାର) ବିମାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।

କିନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଇରାନକୁ ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ: 

କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଇରାନର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂଗଠନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।

ଭାରତରେ ଥିବା ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ବିମାନଟି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ବହନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏକ ମାନବିକ ମିଶନରେ ଥିଲା।

ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏକ ବେସାମରିକ ବିମାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ମାନବିକ ଆଇନର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ।

ଇରାନ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା:

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ସଂଗଠନ ଚିକାଗୋ ସମ୍ମିଳନୀ (୧୯୪୪) ଏବଂ ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀ (୧୯୭୧) କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଯାହା ବେସାମରିକ ବିମାନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଥାଏ।

ଏହା ଜେନେଭା ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ I ର ଧାରା ୫୨ କୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ମାନବିକ ସହାୟତା ବହନ କରୁଥିବା ବିମାନ ସମେତ ବେସାମରିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ହୋଇପାରେ।

ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି:

ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂଗଠନ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବା, ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରତି ସମାନ ବିପଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି।

ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ମହାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକୀୟ କଟକଣାର ଶିକାର ହୋଇଆସୁଛି।

ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କ୍ଷତି:

ୱାଶିଂଟନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହାର ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଜଡିତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଉପକରଣ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ଏହି ଦାବିକୁ ତେହେରାନ ଲଗାତାର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଆସୁଛି।

ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସଂଘର୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେସାମରିକ ବିମାନ ପାଇଁ ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, କାରଣ ଚଳିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଇରାନରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।

