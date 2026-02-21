ଭାରତ ଦେବ ମାତ୍ର ୧୦% ଟାରିଫ, ଆମେରିକାର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଗରେ ଲାଲ ଟ୍ରମ୍ପ; ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି…
US Tariffs: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଝଟକା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ସମେତ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଟାରିଫ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।
ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ମନମୁଖୀ ଟାରିଫ କୁ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଏହି ଟାରିଫ ହ୍ରାସ ପରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେରିକାରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଟାରିଫ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା “ପ୍ରାୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ” ହୋଇଯାଇଛି।
ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଢାଞ୍ଚା ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତର ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କକୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ନୂତନ “ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାରିଫ” ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଭାରତର ଟାରିଫ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ, “ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ, ହଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଟାରିଫ ହାର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟାରିଫ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନପାରେ।”
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ ..: ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ (ଭାରତ) ଟାରିଫ ଦେବେ ଏବଂ ଆମେ ଟାରିଫ ଦେବୁ ନାହିଁ।” ସେ ଆମେରିକା-ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଚୁକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଟିକିଏ ସଂଶୋଧନ କରିଛୁ।”