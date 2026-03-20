ଆମେରିକା ଲାଗୁ କଲା ଭିସା ବଣ୍ଡ; ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପକେଟରେ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ

US Visa Bond 2026: ଆମେରିକା ଭିସା ବଣ୍ଡ ୨୦୨୬ କ'ଣ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏକ ନୂତନ ଭିସା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ନିୟମ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ୨ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ, ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ B1 କିମ୍ବା B2 ଭିସା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ $୧୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିସା ବଣ୍ଡ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କ’ଣ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେରିକା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର।

ଏହା କ’ଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ: ସରଳ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ନୀତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକ ଭିସା ଓଭରଷ୍ଟେ ହାର ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଭାରତ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଆବେଦନକାରୀମାନେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ବଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଆମେରିକୀୟ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଭିସା ବଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ: ଭିସା ବଣ୍ଡ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଜମା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭିସା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଯଦି ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ନଚେତ୍, ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇପାରେ।

କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ: ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବଣ୍ଡ ପରିମାଣ $୫,୦୦୦ ରୁ $୧୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ, ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ₹୪.୫ ଲକ୍ଷ ରୁ ₹୧୩.୬ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ପରିମାଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭିସା ଅଧିକାରୀ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଏହି ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି।

ଏହି ନିୟମ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ: ଏହି ନିୟମ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଥିରେ ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ ଏବଂ ଭୁଟାନ ଭଳି କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶ, ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର କିଛି ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅବୈଧ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବାସ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଭିସା ଅନୁପାଳନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

 ଏହି ନିୟମ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ pay.gov ଭଳି ଏକ ସରକାରୀ ଆମେରିକୀୟ ସରକାରୀ ଦେୟ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।

