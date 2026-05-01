ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି! ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୬୫୦୦ ଟନ୍ ଗୋଳାବାରୁଦ

ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାୟ ୧୫,୬୦୦ ଟନ୍ ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ଯେ, ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧରେ ନିଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।

By Shiv Sankar Singh

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆମେରିକାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୬,୫୦୦ ଟନ୍ ଆକାଶମାର୍ଗ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗୋଳାବାରୁଦ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ୱାଶିଂଟନ ଏବେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି।

‘ଦି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଟାଇମ୍ସ’ ଏବଂ ‘ଦି ଜେରୁଜେଲମ୍ ପୋଷ୍ଟ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାରୁ ଦୁଇଟି ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଳାବାରୁଦ, ସାମରିକ ଟ୍ରକ୍, ଜଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ସ (JLTVs) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ହାଇଫା ଏବଂ ଆଶଦୋଦ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଛି।

ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରୁ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧,୧୫,୬୦୦ ଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ ପାଇସାରିଛି, ଯାହା ୧୦ଟି ଜାହାଜ ଏବଂ ୪୦୩ଟି ବିମାନ ଯୋଗେ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାଟ୍‌ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF) କୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା।

ଅତିରିକ୍ତ ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମର ଏହି ଆଗମନ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ, ଆମେରିକା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ବିଚାର କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ନିଜର ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍’ (Hormuz Strait) କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଛାଡୁନାହିଁ।

‘ଏକ୍ସିଓସ୍’ (Axios) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟକମ୍ (CENTCOM) କମାଣ୍ଡର ଆଡମିରାଲ ବ୍ରାଡ୍ କୁପର ଇରାନ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣର ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେଣ୍ଟକମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ବିରୋଧରେ “ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ” ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟର ଏହି ଦେଶ (ଇରାନ) ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ମେଜକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ବିଚାର କରିବେ, ଯଦି ଇରାନ ନିଜ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ରହେ ଏବଂ ‘ହର୍ମୁଜ୍’ ଜଳପଥ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରେ। ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପରିବହନର ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ଏହି ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ “ବ୍ୟାକୁଳ” ଅଛନ୍ତି।

ଏହି ଗୁରୁବାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଅବରୋଧ (Blockade) ର ଶକ୍ତି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ସେମାନେ ତେଲ ବିକ୍ରିରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ସେମାନଙ୍କ ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ୮୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି।”

