ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଇରାକରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ ଆମେରିକା
ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଇରାକରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେରିଆସିବେ। ଇରାକରେ ଦୀର୍ଘ ୨୩ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆମେରିକାର ସାମରିକ ମିଶନ ଏବେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଇରାକରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବ। ଏହା ସହିତ ୨୦୦୩ ମସିହାରୁ ଇରାକରେ ଚାଲିଆସିଥିବା ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିର ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇରାକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ଅଲ-ଜାଇଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ଏହି ମିଶନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଇରାକରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ‘ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ’କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସହଯୋଗୀ ଅଭିଯାନରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଓ ଇରାକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆଉ ସାମରିକ ବାହିନୀ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେରିକା ଇରାକକୁ ସହଯୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇରାକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲ-ଜାଇଦି ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଫେରିଯିବେ, ମାତ୍ର ଆମେରିକାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇରାକରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିବେ।
ପେଣ୍ଟାଗନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଜୋ ବାଇଡେନ ପ୍ରଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ସାମରିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକା ଇରାକୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ।
୨୦୦୩ ମସିହାରେ ସାଦାମ ହୁସେନଙ୍କ ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଇରାକରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇରାକ ପାଖରେ ଗଣସଂହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୦୭ ବେଳକୁ ଇରାକରେ ପ୍ରାୟ ୧,୭୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ଥିଲେ। ପରେ ୨୦୧୧ରେ ଆମେରିକା ନିଜର ଯୁଦ୍ଧକାରୀ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୧୪ରେ ‘ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ’ର ବିସ୍ତାର ପରେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ଇରାକକୁ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇଥିଲା। ୨୦୨୧ରେ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସରିବା ପରେ ବି ପ୍ରାୟ ୨,୫୦୦ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀ ତାଲିମ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାକ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳରେ ଆର୍ଥିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।