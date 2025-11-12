ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରୋକିଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରର ଅବଦାନ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ।
ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ହୋଷ୍ଟ ଲୌରା ଇନଗ୍ରାହାମଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମଲେଖା ହ୍ରାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।
“ଯଦି ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଅଧା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ତେବେ ଆମର କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ,” ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ। “ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଦେଶରୁ ଛାତ୍ର ରହିବା ଭଲ କାରଣ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ।”
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି:
ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରର ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଘରୋଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦୁଇଗୁଣ ଫି ଦିଅନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା କେବଳ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲ।”
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ଭିସା ନିୟମ:
ହେଲେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ହଜାର ହଜାର ଭିସା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କିଛି ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସମର୍ଥକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଯେତେବେଳେ ଇନଗ୍ରାହାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଟ୍ରମ୍ପ ମତଭେଦ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଛୋଟ କଲେଜ ଏବଂ କଳା ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ।
ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ଏହି ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଛାତ୍ର ଭିସା ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଏକାଡେମିକ୍ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ନୀତି ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ମୋଟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପ୍ରବେଶର ୧୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ କରିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ୫% ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଅନେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।