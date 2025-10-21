କେବଳ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ କହିଦେଲେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି ଯେ ଏହା ଦୁଷ୍କର୍ମ ବୋଲି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ: ହାଇକୋର୍ଟ

କେବଳ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ କହିଦେଲେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି ଯେ ଏହା ଦୁଷ୍କର୍ମ ବୋଲି

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରମାଣ ବିନା କେବଳ “ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ” ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବନି । ଏପରି ଏକ ରାୟ ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବଳାତ୍କାର ଏକ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଦୋଷମୁକ୍ତ କଲେ କୋର୍ଟ: ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ କୁମାର ଓହରି କହିଛନ୍ତି, ଏକ ମାମଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୌଣସି ସମର୍ଥନ ପ୍ରମାଣ ବିନା କେବଳ ‘ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ’ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଏହା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବନି ଯେ ଏହା ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ । ଆଇପିସିର ଧାରା ୩୭୬ ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନର ଧାରା ୬ ଅନୁଯାୟୀ ଆପିଲକାରୀଙ୍କ ଦୋଷ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।

ତଳ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଖାରଜ: କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମାମଲା ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ “ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ” ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ’ଣ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କଲେ, ବାନ୍ଧିକି…

ଅଭିଶପ୍ତ ଏହି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସ୍ଥାନ, ଏଠାକୁ ଥରେ…

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, “କଥିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଉ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ କିମ୍ବା ଅଧସ୍ତନ କୋର୍ଟ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନାହାଁନ୍ତି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ଯେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଅପରାଧର ଜରୁରୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ।”

୨୦୨୩ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି: ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କୋର୍ଟ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟା ପୀଡିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ବିବାହର ମିଛ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଏ ମାମଲାରେ ତଳ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସଜ୍ଜା ଶୁଣାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ଵାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

 

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କଲେ, ବାନ୍ଧିକି…

ଅଭିଶପ୍ତ ଏହି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସ୍ଥାନ, ଏଠାକୁ ଥରେ…

ଆଫଗାନୀ ସେନାଙ୍କ ଧମକରେ ଭୟରେ ଥରୁଛି…

ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେହି ‘ରକ୍ତ ଦ୍ଵାର’, ଯେଉଁଠି…

1 of 12,867