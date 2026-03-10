AC ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ୍, ନଚେତ୍ ଗଣିବେ ପ୍ରବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍, ଆଉ ତା’ ସହ…

AC ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ୍, ନଚେତ୍ ଗଣିବେ ପ୍ରବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍

By Jyotirmayee Das

AC Use Tips: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଗରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ପାରଦ ଏବେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ AC ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଘରୁ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ସବୁଠି AC ଚାଲୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ AC ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଭୁଲକୁ ଏଡାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିପଦକୁ ଏଡାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ AC କ୍ଷତି ଏବଂ ଆକାଶଛୁଆଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ହୋଇପାରେ।

ସଠିକ୍ AC ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ

ନିୟମିତ ସର୍ଭିସ୍ ନ କରିବା: AC କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସର୍ଭିସ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ନିୟମିତ ସର୍ଭିସ୍ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ AC ଫିଲ୍ଟରରେ ମଇଳା ଜମା ହେବ, ଯାହା ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତେଣୁ, ନିୟମିତ ସର୍ଭିସକୁ ଏଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଫିଲ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା: ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମାନ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ, ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫିଲ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଫିଲ୍ଟର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ AC କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏହା ଫଳରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ରଖିବା: କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ପରି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ AC ର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ଗରମରୁ ଆରାମ ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କମ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ସର୍ବଦା AC ର ତାପମାତ୍ରାକୁ ୨୨-୨୪ ଡିଗ୍ରୀରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ।

ଝରକା କିମ୍ବା ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖି AC ଚଲାଇବା: ଏହା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଥଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଝରକା କିମ୍ବା ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, AC କୁ ନିରନ୍ତର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାର ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଫଳରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସେ।

