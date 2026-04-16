ଟଏଲେଟ୍ ସିଟରେ ବସି ଚଲଉଛନ୍ତି କି ମୋବାଇଲ୍, ସାବଧାନ, ହୋଇପାରେ ଘାତକ ରୋଗ
Use Phone On Toilet: ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ବନେଇସାରିଲେଣି । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ପେଲଭିକ୍ ହେଲ୍ଥ୍ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଟଏଲେଟ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରେ, ଏବଂ ଆପଣ ସେଠାରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଳଦ୍ୱାର ଏକ ମାନକ ଚେୟାରରୁ ସମାନ ସ୍ତରର ସମର୍ଥନ ପାଇବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ରକ୍ତ ଜମା କରିଥାଏ, ଏବଂ ବସିବାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ୧୦ ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବସି ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପରିଣାମ ହେଉଛି ପାଇଲ୍ସ (ହେମୋରଏଡ୍ସ)। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ମଳଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲିଥିବା ଶିରା, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ସଙ୍କେତକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମଳ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଲନ୍ରେ ରହି ଶୁଖିଯାଏ ଓ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ।
ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଟଏଲେଟ୍ରେ ୫ ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବସିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏତେ ସମୟରେ କାମ ସରିନାହିଁ, ତେବେ ପରେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ସହିତ ଫୋନ୍କୁ ଟଏଲେଟ୍ରୁ ଦୂରେ ରଖିବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ।
ଏହା ସହିତ, ପାଦ ତଳେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସଠିକ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ରହିଥାଏ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଓ ଫାଇବର୍ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେ ରଖେ।
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, ଛୋଟ ଲାଗୁଥିବା ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଗକୁ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ସେହିପାଇଁ ଏଥିରେ ସଚେତନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।