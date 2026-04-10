ନିଖୋଜ ହେଲା ଆମେରିକାର ୧୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍, ଇରାନ ମାରି ଖସେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ !

ୱାଶିଂଟନ୍/ତେହେରାନ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା କୁହାଯାଉଥିବା ଆମେରିକାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଇରାନ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’ (Strait of Hormuz) ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ମିଶନରେ ଥିବାବେଳେ ଆମେରିକା ନୌସେନାର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧,୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା (୨୦୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
କ’ଣ ଥିଲା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା? ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ନୌସେନାର MQ-4C Triton ନାମକ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ଡ୍ରୋନ୍ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ଏହା ନିଜର ବେସ୍କୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏହାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଇରାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିଲା। ରାଡାରରୁ ଗାଏବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରୋନଟି ‘୭୭୦୦’ (Emergency Code) ସଙ୍କେତ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହାକି କୌଣସି ବଡ଼ ବିପତ୍ତିର ସୂଚନା ଦିଏ। ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ୫୦,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ୧୦,୦୦୦ ଫୁଟକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଇରାନ ସହ ଚୁକ୍ତି ପରେ ବଢିଲା ଟେନସନ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି (Ceasefire) ଚୁକ୍ତି ହେବାର ମାତ୍ର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଇରାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳପଥକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାର ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁପ୍ତରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
MQ-4C Triton ର ବିଶେଷତ୍ୱ:
ଅପରାଜେୟ ନଜର: ଏହା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆକାଶରେ ରହି ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରେ।
ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସେନ୍ସର: ଏଥିରେ ଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡାର ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଶତ୍ରୁର ଜାହାଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ।
ମୂଲ୍ୟ: ଏହାର ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ ଭାବେ ଗଣିତ କରେ।
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନା ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ? ପେଣ୍ଟାଗନ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଇରାନର କୌଣସି ‘ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜାମର’ ବା ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ଏହାକୁ ଇରାନ ଖସାଇ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ନୌସେନା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି।