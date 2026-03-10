ଗର୍ଭାଶୟରେ ଟ୍ୟୁମର ଥିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ, କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ ୟୁଟ୍ରେସ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି କି ନାହିଁ

ଗର୍ଭାଶୟରେ ଟ୍ୟୁମର ଥିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ

By Jyotirmayee Das

Uterus Cancer: ଗର୍ଭାଶୟରେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି କର୍କଟ ରୋଗରେ ଗର୍ଭାଶୟରେ ଏକ ଟ୍ୟୁମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଏହାର ଭିତର ଆସ୍ତରଣରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ଚିକିତ୍ସା ଟ୍ୟୁମରସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ, ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?

  • ଗର୍ଭାଶୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ।
  • ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଶେଷ ହେବା ପରେ କିମ୍ବା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇପାରେ।
  • କେତେକ ସମୟରେ, ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ ।
  • ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗରେ, ଧଳା ସ୍ରାବ ପାଣି ଭଳି କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।
  • କୌଣସି କାରଣ ବିନା ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଓଜନ ହ୍ରାସ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
  • ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗି ରହିପାରେ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେକ ସମୟରେ ହାଲୁକା କିମ୍ବା ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ।
  • ପରିସ୍ରା ଏବଂ ମଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପରିସ୍ରା ବହୁତ କମ୍ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

AC ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଏହି…

LPG Cylinder Tips: ଜଲ୍ଦି ସରିବନି ଗ୍ୟାସ,…

ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ହେବାର କାରଣ କ’ଣ?

ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଧିକ ଥାଏ। ପରିବାରରେ ଡିମ୍ବାଶୟ, ଗର୍ଭାଶୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ତନଳୀ କର୍କଟ ରୋଗର ଇତିହାସ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଧିକ ଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ପୂର୍ବ ରେଡିଏସନ୍ ଥେରାପି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗର ଇତିହାସ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ?

ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା, ପେଲଭିକ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ପେଟର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଭାଜିନାଲ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଆଲ୍ ବାୟୋପ୍ସି, ହିଷ୍ଟେରୋସ୍କୋପି ବାୟୋପ୍ସି, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ।

ଯଦି ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପିଛି, ତେବେ ଏକ୍ସ-ରେ, ସିଟି ସ୍କାନ୍, ଏମ୍ଆରଆଇ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ପିଇଟି ସ୍କାନ କରାଯାଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

AC ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଏହି…

LPG Cylinder Tips: ଜଲ୍ଦି ସରିବନି ଗ୍ୟାସ,…

ଏଣିକି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁରକ୍ଷା ଦେବ BSNL, ସାଜିବ…

ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ଯିବେ ଜଣେ ବି ଭିକାରୀ…

1 of 25,518