ବାପା- ମା’ ଘରେ ନଥିବାବେଳେ ଝିଅ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି କଲା ଏଭଳି କାଣ୍ଡ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି ଘଟଣା

ଘରେ କେହି ନଥିବାବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଝିଅ କଲା ଏଭଳି କାମ

By Priyadarshni Dixit

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ବାପା- ମା’ ଘରେ ନଥିବାବେଳେ ଝିଅ ତାର ତିନି ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି ନିଜ ଘରେ ବୁଲାଇଦେଲା କଳାକନା। ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାୟବରେଲିରେ।

ଏଠାରେ ଏକ ଘରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାର ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ତା’ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ, ଚୋର ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଘରର ଝିଅ।

ପ୍ରକୃତରେ ଝିଅର ବାପା ଏବଂ ମା’ ହରିୟାଣାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୋନାଲି ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ…

ସରକାରଙ୍କୁ ଠକି BPL ଚାଉଳ ଖାଉଥିଲେ ଜମିଦାର,…

ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବାପା ମା’ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ଘରୁ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଗାୟବ ଅଛି। ତା’ପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୋନାଲି ତାଙ୍କ ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ଚୋରି କରିଛି। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସୋନାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସ୍ ସୋନାଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନି ବନ୍ଧୁ – ମୁସ୍କାନ, ସୁମନ ଏବଂ ହିମାଂଶୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସେମାନେ ଚୋରି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ତା ପରେ ପୋଲିସ ସେହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି। ସମସ୍ତ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏସିଜେଏମ୍ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ସେମାନଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

 

You might also like More from author
More Stories

ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ…

ସରକାରଙ୍କୁ ଠକି BPL ଚାଉଳ ଖାଉଥିଲେ ଜମିଦାର,…

ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ!…

(Video) ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସଙ୍କ…

1 of 27,761