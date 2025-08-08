କଳିଯୁଗ ପୁଅ: ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବାପାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲା, ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୈନପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ପୁଅ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି।
ମୈନପୁରୀ ସହରର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସପି) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା: ଏହି ପୂରା ମାମଲା ମୈନପୁରୀର ଭୋଗୋଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନାଗଲା ମଧୁଙ୍କର। ଚାଷୀ କୃପାଳ ସିଂହଙ୍କ କଳିଯୁଗ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି।
ସେହି ସମୟରେ, ପୋଲିସ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କଳିଯୁଗ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗିରଫ କରିଛି। ଏସ୍ ପି ସିଟି ଅରୁଣ କୁମାର ଘଟଣାର ସଫଳତାର ସହ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।