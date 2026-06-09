୩ ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ; ପୋଲିସକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଝିଅ ୪ ମାସ ତଳେ ୧୨ ବର୍ଷର ଝିଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ନିଖୋଜ ଓ ଅପହରଣ ମାମଲା ଲଗାତାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବେଞ୍ଚ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରି ୩ ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଡିସିପିଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଝିଅ ୪ ମାସ ତଳେ ୧୨ ବର୍ଷର ଝିଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପୋଲିସ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନି। ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସଠାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଗିରିଙ୍କ ଏକ ବେଞ୍ଚ ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ମାମଲା ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ବେଞ୍ଚ ଡିସିପିଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସେ ସେହି ସବୁ ଥାନାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିପରି ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ରହିଛି।
କୋର୍ଟ ପଚାରିଛନ୍ତି; ଏତେ ଦିନ ଧରି ଝିଅଟି ନିଖୋଜ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ କ’ଣ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି? କାହିଁକି ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ବାହାରିନାହିଁ? ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ୧୦ ଜୁନରେ ଧାର୍ୟ୍ୟ କରାଯାଇଛି।