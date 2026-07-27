ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ ମେଧାବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି
ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି, ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
ରୁଡ଼କି: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ସୋମବାର ହରିଦ୍ୱାର ଜିଲ୍ଲାର ରୁଡ଼କିସ୍ଥିତ ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ‘ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ’ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଲଗାତାର କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟର ୨୭ଟି ଉତ୍ପାଦ ଜିଆଇ (GI) ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇସାରିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ, କାରିଗର ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନେ ଭଲ ବଜାର, ଉଚିତ ଦାମ ଓ ଅଧିକ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ ଦେହରାଦୁନରେ ଆୟୋଜିତ ଗୁରୁ ରବିଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ୬୫୦ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ‘ସମରସତା ସଙ୍କଳ୍ପ ଅଭିଯାନ’ର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଧାମି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ସେ ଗୁରୁ ରବିଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମାନତା, ମାନବିକତା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ।
ଧାମି କହିଥିଲେ, ଗୁରୁ ରବିଦାସ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ଭେଦଭାବ ଓ ଜାତିଗତ ଅସମାନତା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ଜାତି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, କର୍ମ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେବା ଉଚିତ।
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଗୁରୁ ରବିଦାସ ଆଡ଼ମ୍ବରଠାରୁ ଦୂରେ ରହି ସତ୍ୟ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଣୀ “ମନ ଚଙ୍ଗା ତୋ କଠୌତି ମେଁ ଗଙ୍ଗା” ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନର ପବିତ୍ରତା ଓ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଗୁରୁ ରବିଦାସ ଏଭଳି ଏକ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, କାହା ସହ ଭେଦଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ‘ବେଗମପୁରା’ର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି।
ଧାମି କହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁ ରବିଦାସଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମରସତା ଓ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟର ଆଦର୍ଶକୁ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।