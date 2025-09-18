(VIDEO)ଦେବଭୂମିରେ ପୁଣି ପ୍ରକୃତିର କରାଳ କୋପ; ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ଭାସିଗଲା ଘର-ଦ୍ବାର, 10 ନିଖୋଜ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ

CHARIDHAM

ଚମୋଲି: ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଫାଟିଲା ବାଦଲ । ରାତିସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଦଲ ଫାଟି ବଡ଼ ଧରଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି। ନନ୍ଦନଗର ଘାଟ ଅଞ୍ଚଳର କୁନ୍ତରୀ ଲଙ୍ଗାଫାଲି ଏବଂ ଧୂର୍ମା ଗାଁରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଘର ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସନ୍ଦୀପ ତିୱାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନନ୍ଦନଗରର କୁନ୍ତରୀ ଲଙ୍ଗାଫାଲି ୱାର୍ଡରେ ଛଅଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ 10 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଦଳ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

ଧୂର୍ମା ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଅନେକ ଯାନବାହାନ, ଦୋକାନ ଏବଂ ଘର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, SDRF, NDRF ଏବଂ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନର ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଗୋପେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛି ଯେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଦଳ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ, ଡେରାଡୁନରେ ଏକ ବାଦଲ ଫାଟିଥିଲା

ପୂର୍ବରୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଡେରାଡୁନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଏବଂ ରାତିସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନଦୀ ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସି କୋଠା, ରାସ୍ତା ଏବଂ ପୋଲକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପାହାଡ଼ୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ସାତ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 600 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା  ।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ଆଗାମୀ 20 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଆଲର୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ଫଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।

