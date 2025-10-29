ଅଜବ ନିୟମ… ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାକୁ ନେଇ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ; ନମାନିଲେ ୫୦,୦୦୦ ଜରିମାନା
Gold Rule:ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ ଜିଲ୍ଲାର ଜୌନସର ବାୱର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଟି ଗାଁ, କନ୍ଦାଡ ଏବଂ ଇଡ୍ରୋଲିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ ଜିଲ୍ଲାର ଜୌନସର ବାୱର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଟି ଗାଁ, କନ୍ଦାଡ ଏବଂ ଇଡ୍ରୋଲିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳାମାନେ ଏବେ କେବଳ ତିନୋଟି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହି ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନା କାନଫୁଲ, ନାକଫୁଲ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ୫୦,୦୦୦ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
କାହିଁକି ଏମିତି ନିୟମ: ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିବାହ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖାଇବା ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସମୟ ସହିତ, ଅଧିକ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଏକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ଅଧିକ ସୁନା ପିନ୍ଧିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯେ ଏହି ସରଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମାଜିକ ଅସମାନତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସମାନତା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ସୀମା ସ୍ଥିର କରି, ସେମାନେ ସରଳତାର ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ବିବାହ ବେଶ ଦେଖାଣିଆ ନୁହେଁ ବରଂ ସରଳତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗର୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା।
ଏହି ଦୁଇଟି ଗାଁର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ହ୍ରାସ କରିବାର ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପାୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମାଜରେ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଏହି ବେଶ ଦେଖାଣିଆ ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ କମ କରିବ।