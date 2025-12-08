ଗ୍ଯାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲେଡି! ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମା’ ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ରାଜି କଲେ, ଘରେ ପଶି ଧମାକାଇଲେ…

ଯୁବତୀଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବାହାଘର ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ଘରଣୀରୁ ଗ୍ଯାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସାଜିଲେ ଯୁବତୀ। ବାହା ନହେଲେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ଧମାକ ଦେଲେ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଯାଇ ପୁଅ ଘରେ ମାରପିଟ୍ କଲେ।

ରୁରକିର କୋତୱାଲି ସିଭିଲ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗା କଲୋନିର ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସାଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାରକୁ ମାଡ ମାରିବା ସହ ବାହାଘ ପାଇଁ ଡରାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଯପଟେ ପୋଲିସ ଏବାବଦରେ ଏକ ମାମ ଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦୋଷୀ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍! ସିରିଜ ଜିତିବା ପରେ…

ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଲା, ଜୟମାଳା ପିନ୍ଧାଇଲେ, ସାତ…

ପୀଡିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ନମ୍ବର ଶେୟାର କରି ହ୍ବାଟସପ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ସେମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା, ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ମାଗିଥିଲେ ଓ ପରେ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲସ ନେଇ ଅନଲାଇନ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ଯକର ତଥ୍ଯ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ।

ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନାକଲେ: 

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଏକ ଭିଡିଓରେ, ମହିଳା ଜଣକ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଣେ ମୁସଲିମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଗୁଡାମ୍ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଏହା ଜାଣିବା ପରେ, ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପରେ ପୁଅ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ।

ପୁଅର ପରିବାରକୁ ଧମକାଇଲେ:

ହଠାତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଅଙ୍କିତ ଓ ହର୍ଷଙ୍କ ସହ ରୁରକୀରେ ଯୁବକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ବିବାହ ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିଥିଲେ।

ପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଓ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ରାଜି କରାଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ମନା କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବେ ବୋଲି ଧମାକାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିବାରୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମା ପୋଲିସର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି: 

ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମହିଳା, ଅଙ୍କୁରିତା ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅଙ୍କିତ ଏବଂ ହର୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ପରିଚୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା , ଯାହା ପରିବାର ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଦୋଷୀ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍! ସିରିଜ ଜିତିବା ପରେ…

ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଲା, ଜୟମାଳା ପିନ୍ଧାଇଲେ, ସାତ…

Ayushman Card: ଘରେ ବସି କିପରି ବନାଇବେ…

ଚାଞ୍ଚଲ୍ଯକର ଘଟଣା; ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡିବା…

1 of 12,987