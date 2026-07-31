ଶହିଦ ଉଦମ ସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଡେରାଡୁନ୍‌ରେ ଶହୀଦ ଉଧମ ସିଂହଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ସାହସ, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ଉଧମ ସିଂହଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ଧାମୀ।

By Shiv Sankar Singh

ଡେରାଡୁନ୍: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉଧମ ସିଂହ ନଗରରେ ଗୁରୁବାର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ଉଧମ ସିଂହଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ମୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ ଉଧମ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶହୀଦଙ୍କ ସାହସ, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ସଭାରେ ଅଖଣ୍ଡ ପାଠ ସହ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଶହୀଦ ଉଧମ ସିଂହଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୮ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମନଚାହିଁ…

ଏବେ CJP କ’ଣ କରିବ, ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ…

Uttarakhand Govt.

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉଧମ ସିଂହଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ। ତାଙ୍କ ସାହସ, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାର ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶହୀଦ ଉଧମ ସିଂହଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଏକତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

ଶେଷରେ ଦେଶର ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଏକତା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶହୀଦ ଉଧମ ସିଂହଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଏକତାବଦ୍ଧ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

୮ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମନଚାହିଁ…

ଏବେ CJP କ’ଣ କରିବ, ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ…

ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚିଛପି ବାହା ହୋଇଥିଲେ…

ଆମେରିକାର ଭୋଟର ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିଛି ଚୀନ!…

1 of 29,989