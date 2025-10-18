ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଚପଲ ଖୋଲି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ପିଟି ଦେଇଗଲେ ମା’

ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଚପଲ ଖୋଲି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ପିଟି ଦେଇଗଲେ ମା’
ଉତ୍ତରକାଶୀର ଏହି ଭିଡିଓରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜୋତାରେ ପିଟିଲେ ମହିଳା। ଉତ୍ତରକାଶୀର ଏହି ଭିଡିଓରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୋତାରେ ପିଟୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଯୁବକ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଝିଅଙ୍କ ମା’ ରାଗି ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚପଲରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଟଲି ବନ୍ଦରକୋଟରେ ଘଟିଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଜଣେ ଝିଅକୁ କରୁଥିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଝିଅଙ୍କ ମା’
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଏକ ଟାୟାର ପମ୍ପଚର ଦୋକାନରେ କାମ କରେ। ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ, ପୁଅଟି ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଯୁବକଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ମହିଳା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ।
ଭିଡିଓରେ, ମହିଳା ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କିଛି ଲୋକ ନୀରବରେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମାଡ଼ରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧିତ ମହିଳା ଅଟକିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋତା ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି।