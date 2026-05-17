ଅଲ-କାଏଦା ନାଁରେ ମାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଏବେ ବାମ୍ଫ ନେବ
ଇ-ମେଲ୍ ପାଇବା ପରେ କୋଲକାତା ପୋଲିସ, ସାଇବର ସେଲ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ମିଳିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ
କୋଲକାତା: ଆତ୍ମଘାତି ବୋମାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛି। କୋଲକାତା ପୁଲିସ ଗାର୍ଡେନ ରିଚ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ହସନୈନ ଇକବାଲକୁ ଗିରଫ କରିଛି।
କୋଲକାତା ପୁଲିସର ଅତିରିକ୍ତ ସିପି ଭି. ସୋଲୋମନ ନେସକୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମେ ୧୪ ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ରେ ଭବାନୀପୁର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଇ-ମେଲରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଅଲ-କାଏଦା ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛି।
ଇ-ମେଲ୍ ପାଇବା ପରେ କୋଲକାତା ପୋଲିସ, ସାଇବର ସେଲ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ମିଳିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଇ-ମେଲର ବୈଷୟିକ ଉତ୍ସ ଠାବ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହି ମେଲ୍ ଗାର୍ଡେନ ରିଚର ଗୁଲାମ ଅବ୍ବାସ ଲେନ୍ ନିବାସୀ ହସନୈନ ଇକବାଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇ-ମେଲ୍ ପଠାଇବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ହସନୈନ ଇକବାଲ ନିଜେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ମେଲ ପଠାଇ ଥିଲା।
ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ସାଇବର ଟେକ୍ନିକାଲ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ସନ୍ଦେହ ଯେ ସେ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ ଲୁଚାଇଥିବ ଓ ବୈଷୟିକ ପରିଚୟ ବଦଳାଉଥିବା ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ଇମେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏପରି ମେଲ୍ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧମକର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଓ ସାଇବର ସେଲ ତୁରନ୍ତ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା। ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତ, ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାକିଂ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଆତ୍ମଘାତି ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଥିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଲ-କାଏଦା ଭଳି ସଂଗଠନର ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରୁ ମାମଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯାଉଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ, ଇମେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।